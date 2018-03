Venerdì inaugurazione di una nuova sede del Partito Democratico a Gallico

Reggio Calabria. Il commissario del Circolo Pd di Gallico-Sambatello Giuseppe Neri, insieme al coordinamento del circolo del Partito Democratico di Gallico – Sambatello, esprime soddisfazione per l’inaugurazione della nuova sede del partito che si terrà venerdì 23 marzo alle ore 18. La nuova ‘casa’ dei democratici aprirà le sue porte a Gallico Marina, in Via Anita Garibaldi alla presenza dei vertici provinciali del partito e soprattutto con la partecipazione degli iscritti e di quanti credono nell’inizio di una nuova fase pensata e modellata dal basso. Dunque, un nuovo corso per ripartire dai territori e tentare di avvicinare la comunità alle responsabilità delle quali, prossimamente, il Partito Democratico dovrà farsi carico.