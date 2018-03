Autorità Idrica Calabria: Aieta auspica soluzioni migliorative

Reggio Calabria. “Non mi ero espresso prima sulla nuova Autorità idrica della Calabria. Ho deciso di farlo oggi perché ricorre la giornata mondiale dell’acqua”.

Così il consigliere regionale del Pd Giuseppe Aieta ricorda la Giornata Mondiale dell’acqua invitando l’assemblea dell’Aic a trovare soluzioni adeguate al fine di risolvere le numerose criticità in Calabria.

“Il nostro oro blu scarseggia sempre di più – continua Aieta – per questo ogni anno si celebra il World Water Day. Un momento per ricordarne l’importanza e per cercare di diffondere informazioni e iniziative volte al risparmio”.

“Mi auguro che l’Aic, ente pubblico rappresentativo dei comuni che ha funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico sappia programmare con la massima attenzione iniziative volte a risolvere le tante criticità presenti nella nostra regione”.

“Per far ciò – conclude – è necessario che il nuovo Direttore Generale dell’AIC sia rappresentato da uomo o donna di sicura esperienza e rigore scientifico”.