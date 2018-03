Danni maltempo, Wanda Ferro (Fdi): «Regione Calabria intervenga su erosione costiera»

Catanzaro. “Subito dopo aver fatto fronte alla situazione di emergenza causata dalla mareggiata che ieri ha devastato la costa tirrenica calabrese, da Falerna a Cetraro, causando enormi danni alle infrastrutture, alle abitazioni e alle attività produttive e commerciali, la Regione Calabria deve mettere mano immediatamente all’attuazione degli interventi di mitigazione dell’erosione costiera attesi di anni – sei milioni di euro sono già destinati al litorale lametino – e alla realizzazione di un grande piano di opere a difesa della costa”. E’ quanto afferma il deputato e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro.

“Pur apprezzando il lavoro della macchina della Protezione Civile e dei tanti volontari che da subito si sono impegnati nel soccorso alle popolazione – prosegue Wanda Ferro – è fin troppo evidente la necessità di scongiurare per il futuro gli interventi in emergenza, ed investire le risorse non sul ripristino dei danni causati dalle calamità naturali, ma sulla quella attività di prevenzione che forse è poco visibile, ma che consente di diminuire i rischi per le popolazioni e per le attività economiche del territorio. È ora importante che la Regione, chiedendo anche il sostegno del governo nazionale che deve dichiarare lo stato di calamità naturale, non abbandoni al proprio destino i Comuni, che non hanno mezzi e risorse per affrontare la situazione, e soprattutto assicuri sostegno agli imprenditori del settore turistico che a pochi mesi della stagione estiva hanno visto le proprie strutture messe in ginocchio dalla mareggiata”.