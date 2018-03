I volontari della Lilt Catanzaro in prima linea per la Settimana nazionale della prevenzione oncologica con la distribuzione dell’olio della salute

Catanzaro. Con l’imminente arrivo della primavera, si ripete l’appuntamento con la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica che quest’anno si svolgerà da sabato 17 fino a domenica 25 marzo. Protagonista della campagna di sensibilizzazione, come da sedici edizioni, sarà l’olio extra-vergine di oliva, ingrediente cardine della dieta mediterranea, considerato l’ ”oro verde” per le sue proprietà salutari. Anche questa edizione vedrà impegnati testimonial d’eccezione: Filippo La Mantia, famoso oste e cuoco, Chiara Maci, importante food blogger, Paolo Ruffini, attore e presentatore, Joe Bastianich, chef e personaggio televisivo, Alessia Zecchini atleta record mondiale di apnea. I 5 testimonial creano una vera e propria “squadra della prevenzione” che veicolerà il messaggio della sana alimentazione e dei corretti stili di vita. Partner della Snpo 2018 è la Lega Calcio di Serie A che domenica 18 marzo porterà in campo lo striscione della Lilt. La Conferenza Stampa di presentazione della campagna si è tenuta presso la Scuola Nazionale del Volontariato Lilt “Gianni Ravasi”, in prima fila per il suo impegno istituzionale anche di vice presidente nazionale, il presidente della Lilt di Catanzaro, Avvocato Concetta Stanizzi, presente per testimoniare l’importanza del messaggio sulla prevenzione.

I volontari della Sezione di Catanzaro saranno presenti, il 22 e il 23 marzo dalle 10 alle 13, con uno stand in via Indipendenza, angolo via Paparo, e nello spiazzo antistante l’Ambulatorio per la distribuzione dell’olio della salute e di opuscoli informativi. Insieme alla bottiglietta di olio sarà donato un ramoscello di ulivo per la prossima festività della domenica delle Palme.