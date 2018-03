Motta San Giovanni torna ad essere protagonista dello sport calabrese con la “Giornata Nazionale di Aggiornamento”

Motta San Giovanni (Reggio Calabria). Si svolgerà a Motta San Giovanni il prossimo 24 marzo la “Giornata Nazionale di Aggiornamento” organizzata dal Comitato Regionale e dal Gruppo Giudici Gare della Calabria con il patrocinio della Città di Motta San Giovanni. L’evento, che si terrà presso la sala municipale di Motta, ha lo scopo di aggiornare i Giudici di Gara circa le ultime modifiche apportate dalla Iaaf al Regolamento Tecnico Internazionale attualmente in vigore e sarà un momento di incontro e dibattito sullo stato e le prospettive future dell’atletica calabrese. Per l’occasione la famiglia Verduci e tutti i componenti del Comitato organizzatore del Trofeo “Francesco Verduci”, hanno offerto ad Ignazio Vita – Presidente Fidal Calabria e a tutti i membri del Comitato Regionale, il proprio sostegno nell’organizzazione dell’incontro e il proprio ringraziamento per l’ennesima testimonianza d’affetto nel ricordo di Francesco Verduci dirigente Fidal e Giudice di Gara prematuramente scomparso nel gennaio 2007.

Francesco Verduci nel 1974 fondò, con il prof. Giovanni Verduci, il Gruppo Sportivo Mottese. Egli riteneva che l’attività sportiva fosse attività di cultura, cioè manifestazione di vita, di educazione, di formazione e di crescita morale e civile, per questo avviò alla pratica dell’atletica leggera tantissimi giovani del paese, con i quali partecipò a numerose gare provinciali, regionali e nazionali ottenendo ovunque ottimi risultati nelle varie discipline, nonostante la mancanza di ingenti risorse e la limitatezza dei mezzi a disposizione.

In qualità di dirigente, organizzò a Motta importanti manifestazioni e convegni di studio apprezzati per l’ottima riuscita in tutti gli aspetti organizzativi. Con la sua scomparsa, dal 2008 proprio su volere della Fidal Calabria e della famiglia, viene organizzata ogni anno a Motta l’Americana Gara Internazionale – corsa su strada ad eliminazione, valevole per l’assegnazione del Trofeo “Francesco Verduci”.

La gara ha assunto negli anni un importante valore sportivo oltre che simbolico, diventando un appuntamento irrinunciabile per tutti coloro che amano l’atletica leggera. Il Comitato organizzatore è già a lavoro per organizzare, sempre in collaborazione con la Fidal Calabria e gli altri partner istituzionali, l’undicesima edizione dell’Americana che si terrà il prossimo 5 agosto.