Polisportive giovanili salesiane Calabria, dal 28 aprile al 1 maggio tornano le Pigiessiadi

Cosenza. Mentre proseguono senza sosta le attività stagionali delle Polisportive Giovanili Salesiane calabresi nell’anno del cinquantesimo dalla fondazione dell’ente nazionale di promozione sportiva, si avvicina l’ormai consolidato appuntamento con le “Pigiessiadi Calabria” in programma dal 28 aprile al 1 maggio prossimi a Marina di Sibari in provincia di Cosenza. Grande attesa per la manifestazione messa in campo da oltre un decennio dal Comitato Regionale delle PGS, divenuta un punto di riferimento in termini di aggregazione per il mondo sportivo calabrese e non solo.

L’evento, che anche quest’anno registrerà la partecipazione di atleti provenienti da più parti d’Italia, rappresenta un “concentrato” di sport – calcio a cinque, pallavolo e pallacanestro le discipline previste – e non solo: spettacoli, intrattenimento, meeting enogastronomici, incontri di formazione tecnica e spirituale e molto altro in cantiere nei quattro giorni di una manifestazione sportiva che ha già ottenuto il patrocinio del Comitato Nazionale delle PGS e del CONI Calabria. Per ulteriori informazioni, per tutti gli aggiornamenti e per il programma dettagliato delle “Pigiessiadi 2018” è possibile consultare le pagine facebook “PGS Calabria” e “Pigiessiadi Calabria 2018”.