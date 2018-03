Scioglimento del Comune di Scilla. Santacroce: «Onta indelebile»

Scilla (Reggio Calabria). «Che tristezza aver letto ‘Scilla, Consiglio Comunale, sciolto per mafia!’… rimarrà come onta indelebile per le future generazioni! Che vergogna!». Ad affermarlo in una breve nota è Francesco Santacroce, già candidato a sindaco e capogruppo di opposizione del Comune di Scilla.

«Questo è il pensiero delle persone per bene – continua Santacroce – che a caldo hanno appreso e commentato la notizia. Gli altri potranno ancora, senza vergogna, proclamare: ‘Scilla è cambiata’?…

Ora i fatti motivano il silenzio dell’opposizione che ha scelto di attendere con fiducia l’esito delle indagini.

Facciamo che questa triste pagina della storia scillese sia ora da stimolo per le generazioni future affinché affrontino la vita con coraggio e perseveranza nella legalità. Così Scilla potrà davvero cambiare».