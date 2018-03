Asi Calabria Nuoto, al via la prima tappa Campionato Primaverile

Reggio Calabria. Archiviata la sezione invernale, l’Asi Calabria Nuoto accoglie la primavera con la prima tappa Spring Season 2018. Sfondato il muro delle 300 presenze fisse con un nuovo record di 400 atleti che prenderanno parte alle prossime gare, che si terranno domenica 25 marzo, presso la piscina Parco Caserta di Reggio Calabria. Gradita new entry la società Italica Sport Parco Caserta. Una riflessione in merito al numero di iscritti è d’obbligo, inorgoglisce ed indica che si è sulla strada giusta anche verso la promozione di uno sport completo e affascinante come è il nuoto. Ma, fondamentale, accanto alla quantità è la qualità che, crescendo, risulta sempre più omogenea tra tutte le squadre, dando vita ad un campionato sempre più avvincente e sempre racchiuso nei limiti dettati dai valori educativi e formativi insiti nello sport. Un boom di iscrizioni, dunque, che ha spinto gli organizzatori, coordinati da Giuseppe Gangemi, responsabile regionale di Asi Nuoto, a suddividere i partecipanti tra la mattinata (le gare inizieranno alle ore 8 e 30), ed il pomeriggio (finiranno intorno alle 19 e 30). Ciò che si palesa è, come sempre, una grande attenzione di Asi verso i propri affiliati, con un occhio di riguardo per famiglie e bambini fino ai 12 anni, le cui gare sono previste in orario pomeridiano proprio per consentire ai genitori una gestione più semplice e meno traumatica dei piccoli atleti in erba. Nient’altro di nuovo in tema organizzativo, a parte questo piccolo accorgimento, per una formula che si conferma vincente in tema prettamente sportivo, ma anche per la gioiosa atmosfera che caratterizza le manifestazioni Asi. Presente all’appello Nuoto Sprint che consentirà la consultazione immediata di tempi e classifiche.