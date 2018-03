Incontro in Cittadella per definire le modifiche alla legge regionale sulla caccia

Catanzaro. Si è svolta presso il Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari della Cittadella Regionale, su convocazione del consigliere regionale delegato all’Agricoltura Mauro D’Acri, una riunione con i rappresentanti delle Associazioni Venatorie, per definire le modifiche da apportare alla legge Regionale n. 9/96, la legge sulla caccia, alla luce della recente riattribuzione delle competenze alla Regione e delle evenienze derivanti dal nuovo quadro normativo generale.

Nel corso dell’incontro sono state analizzate le osservazioni proposte e si è concordato di sottoporre a tutti gli stakeholders il nuovo testo prima che lo stesso sia licenziato in maniera definitiva. Inoltre, si è deciso di dare avvio ad una ricognizione, a mezzo manifestazione d’interesse, che individui i soggetti interessati alla partecipazione ai corsi per cacciatori selettori e per Guardie Giurate Volontarie Venatorie che saranno organizzati dalla Regione.