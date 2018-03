Botricello. Lunedì la consegna dei lavori del plesso scolastico dell’Istituto “Maresca”

Botricello (Catanzaro). Concluso il progetto di ampliamento e ristrutturazione del plesso scolastico dell’Istituto “Maresca” di Botricello. Lunedì 26 marzo alle ore 11, alla presenza del presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, del dirigente del settore provinciale competente architetto Pantaleone Narciso, dei tecnici, della dirigente scolastica Rosetta Falbo, le nuove aule, i locali cucina e sala con i relativi annessi saranno consegnati ultimati agli studenti e al corpo docente. L’ampliamento degli spazi per la didattica è stato assicurato mediante la realizzazione di nuove strutture in aderenza al corpo della scuola esistente, assieme all’adeguamento dell’impianto termo idraulico, delle barriere architettoniche, messa in sicurezza, e la realizzazione di impianti idrici ed igienico sanitari funzionali, la pavimentazione interna e i rivestimenti.

Sono anche stati sostituiti gli infissi e revisionato il sistema di copertura. I lavori, per un ammontare di 169.138 mila euro, finanziati con fondi propri dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro, sono stati realizzati dall’impresa Fulginiti Davide Domenico di Sellia Marina (direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza architetto Salvatore Rotella, responsabile del provvedimento geometra Franco Greco). La presente comunicazione vale come invito a partecipare.