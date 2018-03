Voucher per la partecipazione a master universitari: dal 27 marzo le domande

Catanzaro. È fissata a partire dalle ore 12 del prossimo 27 marzo l’apertura della piattaforma per l’invio on-line delle domande di partecipazione all’annualità 2018 dell’avviso della Regione Calabria rivolto al finanziamento di voucher, a copertura totale o parziale, dei costi di iscrizione a Master di I° e II° livello. I termini di decorrenza della finestra temporale sono stati stabiliti dal decreto dirigenziale n. 2421 del 23 marzo 2018. I laureati calabresi, che intendono accrescere le proprie competenze e professionalità attraverso percorsi di alta formazione, avranno tempo fino alle ore 12 del 27 aprile per inoltrare la richiesta di accesso alla misura che prevede la concessione di un contributo pubblico per un importo massimo di 4 mila euro.

Le istanze possono essere inviate attraverso l’apposita piattaforma del portale CalabriaEuropa http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bandi/ Nella specifica sezione del portale dedicata al Bando Master Universitari sono disponibili tutte le informazioni relative ai requisiti dei beneficiari e alla tipologia dei Master finanziabili ed è possibile, inoltre, scaricare e consultare il Manuale per la compilazione e presentazione delle domande, redatto da Fincalabra, che illustra dettagliatamente le modalità e le procedure da seguire per partecipare correttamente all’avviso. Un helpdesk di supporto tecnico è attivabile al seguente indirizzo [email protected] La valutazione delle domande sarà affidata ad una Commissione nominata dall’amministrazione regionale