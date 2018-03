Parco Botteghelle Federica Cacozza, restyling grazie ai Patti per il Sud

Reggio Calabria. «Procede lo stato di attuazione dei Patti per il Sud destinati alla città di Reggio Calabria, l’esecutivo comunale guidato dal sindaco Giuseppe Falcomatà ha approvato la progettazione esecutiva di riqualificazione del parco Botteghelle intitolato a Federica Cacozza». Lo dichiara il vice sindaco con delega all’attuazione dei Patti per il Sud destinati allo sviluppo della città di Reggio Calabria, Armando Neri. Su proposta dell’assessore all’ambiente Giovanni Muraca, questa mattina la Giunta Comunale ha analizzato il progetto illustrato dal Rup Ing Paolo Spanò, funzionario del settore ambiente diretto dalla dott.ssa Loredana Pace. Entrando nel dettaglio dell’intervento che prevede un impegno finanziario di centotrentamila euro, il progetto presenta elementi di forte restyling del verde attrezzato e degli spazi per le famiglie, unito a elementi che miglioreranno la sua fruibilità: inserimento di un’area fitness, la trasformazione del campetto di basket in campo polivalente circondato da rete di protezione e impianto di video sorveglianza. Con un ulteriore intervento a cura della Suap comunale, l’amministrazione ha autorizzato inoltre la predisposizione di un chiosco ristoro.

Gli elementi di progettazione inseriti tengono conto delle istanze dei cittadini e dei frequentatori del parco nonché delle specifiche indicazioni del sindaco Giuseppe Falcomatà impegnato a realizzare un’area adatta agli sportivi, ai bambini e alle famiglie nella zona sud della città, un secondo polmone verde dopo Parco Caserta, in grado di accogliere in sicurezza gli utenti offrendo servizi Da qui la predisposizione del bando pubblico per assegnare l’esecuzione dei lavori.