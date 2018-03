Scarcerato l’ex senatore Antonio Caridi

Reggio Calabria. L’ex senatore Antonio Caridi è stato scarcerato. Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria oggi ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere che era stata emessa nell’agosto del 2016 a carico dell’allora senatore Antonio Caridi. I difensori di Caridi, gli avvocati Carlo Morace e Valerio Spigarelli, sottolineano che il provvedimento esclude la partecipazione di Caridi alla struttura segreta della ‘ndrangheta, contestata nel processo Gotha in corso di celebrazione a Reggio Calabria. Il Riesame è stato chiamato a pronunciarsi dopo che nel dicembre scorso la Corte di Cassazione, per la seconda volta, aveva annullato con rinvio l’ordinanza confermativa del provvedimento di custodia cautelare. Gli avvocati di Caridi riservano ogni altro commento alla lettura della motivazione del provvedimento del Riesame, e ribadiscono la ferma determinazione dell’imputato a far cadere ogni accusa nei suoi confronti.