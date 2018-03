Alunna del “Campanella” vincitrice delle gare regionali di selezione per le Olimpiadi nazionali delle lingue e civiltà classiche 2018

Reggio Calabria. Anche quest’anno il “Campanella” vola alto nelle Gare Regionali delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche. L’alunna Alessia Petrone, infatti, della classe V A, come già l’anno scorso, è risultata vincitrice, per la prova di Greco, delle Gare Regionali 2018. L’elaborato dell’allieva ha ottenuto dalla Commissione una più che lusinghiera valutazione che consentirà alla stessa di rappresentare di diritto il Liceo “Campanella” e la Calabria intera alla fase nazionale, che avrà luogo a Pavia nei giorni dall’8 all’11 maggio 2018.

Gli ottimi risultati che gli allievi del “Campanella” conseguono ogni anno all’interno dei concorsi e dei Certamina sono segno dell’importanza crescente degli studi liceali, peraltro confermata dall’andamento positivo delle iscrizioni alle prime classi, e in particolare, del valore aggiunto dei classici greci e latini il cui studio e la conseguente decodifica testuale permettono ai ragazzi di approfondire e interpretare il messaggio attuale e universale che da essi viene fuori.