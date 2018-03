Cinquefrondi. Noemi Filippone vince il concorso “Poesia Giovani” con un testo ispirato a Giacomo Leopardi

Cinquefrondi (Reggio Calabria). Noemi Filippone, studentessa della V AM dell’indirizzo musicale, con sede a Cinquefrondi, del Liceo Statale “Rechichi” ha vinto il primo premio al concorso “Poesia Giovani” indetto dall’Istituto “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni. La cerimonia di conferimento si è svolta lo scorso 21 marzo alla presenza del dirigente scolastico, professoressa Maristella Spezzano, della giuria, delle autorità civili e del poeta Rocco Giuseppe Tassone.

Giunto alla sua quarta edizione, il riconoscimento ha inteso offrire agli studenti un’occasione per esprimere il loro mondo interiore e la loro creatività e ha permesso loro di competere sia tra studenti della stessa scuola, sia tra allievi provenienti da istituti di secondo grado di tutta la provincia reggina. La brillante studentessa del Liceo Musicale, accompagnata per l’occasione dalla docente di materie letterarie Silvana Scopelliti, si è distinta con un brano poetico suggestivo e intitolato “Sogni appassiti”. Un breve componimento nel quale Noemi riflette sulle speranze disilluse dei giovani che definisce “fiori aspiranti querce” e sulle illusioni che la vita ci regala in un mondo fatto di buio, tramonti e infelicità.

«I nostri studenti esprimono al meglio il loro talento non soltanto con le discipline musicali, ma anche con risultati eccellenti nel campo dell’arte in senso lato – commenta il dirigente scolastico del Rechichi, Francesca Maria Morabito. I risultati ottenuti sono il frutto delle capacità dei singoli allievi, unite a un percorso didattico e formativo di qualità che permette ai nostri studenti di esprimersi al meglio in tutti i campi del sapere».