Caulonia. Disco verde dalla Giunta per la raccolta differenziata, il sindaco Belcastro: «Un atto di civiltà»

Caulonia (Reggio Calabria). L’Amministrazione Comunale di Caulonia, guidata dal sindaco Caterina Belcastro, inizia a programmare la raccolta differenziata. Dalla Giunta Comunale prima e ieri, con l’approvazione delle tariffe, dal Consiglio comunale, è arrivato il disco verde per l’implementazione del servizio riservato, inizialmente, agli esercizi commerciali e agli uffici pubblici. Tale provvedimento, fortemente voluto dall’Amministrazione, persegue l’obiettivo di offrire ai cittadini sempre migliori standard di decoro urbano e l’ottenimento di più alti risultati di raccolta differenziata. Il servizio verrà svolto in economia utilizzando il personale dipendente. Si inizierà a giorni alterni partendo dalla raccolta di vetro, carta, plastica e multimateriale.

«Una sfida ambiziosa – spiega il primo cittadino Belcastro – che l’intera comunità cauloniese è chiamata a giocare e a vincere, ma soprattutto un atto d’amore e di civiltà verso Caulonia. Abbiamo allo studio altri progetti, in collaborazione con i consorzi autorizzati, che vanno nella direzione della salvaguardia e del rispetto dell’ambiente. Contiamo sul contributo fattivo dei commercianti con i quali, in questi mesi, abbiamo intrapreso un proficuo confronto. L’auspicio – aggiunge il sindaco – è che questo programma possa essere, al più presto, esteso ai privati cittadini».