Città Metropolitana. Castorina (PD): «Fondi per diritto allo studio di alunni con disabilità»

Reggio Calabria. Importanti fondi stanno per essere ripartiti, dall’Amministrazione Metropolitana di Giuseppe Falcomatà, per interventi diretti alla piena realizzazione del diritto allo studio in favore degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. “Nove Comuni ricadenti sul territorio metropolitano verranno dotati di servizio mensa, attrezzature specialistiche e scuolabus”. E’ quanto dichiara Antonino Castorina, Consigliere Metropolitano delegato di Falcomatà al Bilancio e alle Politiche Giovanili dell’Ente.

“Importanti le risorse stanziate per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, come previsto dalla Legge Regionale 8/05/1985 n. 27, che la stessa ripartirà in considerazione dei piani presentati dalle Giunte Municipali. La Metro City, in costante rapporto con la Regione, grazie ad un lavoro meticoloso realizzato dal Settore 6, ha portato a compimento il piano per il diritto allo studio che prevede risorse da destinare alle fasce deboli di cittadini e ai giovani. Un’attenzione importante – prosegue l’esponente dell’amministrazione Falcomatà – di ascolto e concretezza nel rendere esecutivi i piani presentati dai vari Comuni, nell’interlocuzione con la Regione Calabria, nella richiesta di implementazione delle risorse da destinare a questa particolare categoria di cittadini e nel confronto che sarà avviato con il nuovo Governo per chiedere maggiore attenzione nei confronti della nostra realtà”.