Convocata l’assemblea ordinaria dei soci Aci

Reggio Calabria. L’Automobile Club di Reggio Calabria presieduta dall’avvocato Santo Alfonso Martorano, convoca l’assemblea ordinaria dei soci. L’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Ente è convocata il giorno 13 Aprile 2018 alle ore 08.30 in prima convocazione presso la sede dell’AC RC via Giuseppe de Nava N°43-RC, e in seconda convocazione il giorno 14 aprile 2018 alle ore 11.00 presso ” Auditorium Lucianum” (adiacente ACI) Via Monsignore De Lorenzo 30/A Reggio Calabria per deliberare il seguente ordine del giorno: Relazione del Presidente, dei Revisori dei Conti- Approvazione Conto Consuntivo 2017.