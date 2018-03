Il teatro per tutti. Nuova stagione Officina dell’Arte, solo per il 7 Aprile si “abbattono” i costi

Reggio Calabria. L’Officina dell’Arte sorprende ancora e a conclusione della stagione artistica 2017/2018, per l’ultimo appuntamento in scena al teatro “Cilea” con la commedia “Delitto e nobiltà”, il 7 Aprile fa un altro regalo agli abbonati e non. Solo per la sera di sabato infatti, la nuova stagione teatrale la si potrà vedere ad un prezzo stracciatissimo: sette spettacoli al modico prezzo di 99 euro per platea e palchi centrali mentre 75 euro per palchi laterali. Gli abbonamenti si potranno fare presso il botteghino del “Cilea” dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 20,30 al termine dello spettacolo.

“Al di là dei numeri entusiasmanti di questa campagna abbonamenti che, ovviamente, ci lasciano molto soddisfatti per l’ottima risposta che il pubblico ha dimostrato rispetto alle novità proposte – ha spiegato l’art director Peppe Piromalli – adesso ci interessa continuare a promuovere il teatro Cilea cercando di attrarre chi generalmente non lo frequenta, di veicolare il messaggio che il teatro non è qualcosa di élite ma un luogo dove si raccontano storie che parlano di ciascuno di noi. Da tre stagioni amiamo stupire Reggio Calabria e anche questa volta, abbiamo pensato di coinvolgerla in un’altra nostra “follia”: solo per sabato 7 aprile, l’Officina dell’Arte consentirà di prenotare un posto in anteprima per la prossima stagione teatrale ad un costo davvero irrisorio. E’ un regalo che facciamo a chi ci è stato sempre accanto, ai nostri affezionati abbonati, ai giovani, alle scuole, a chi respira e si nutre di arte. Portare a termine una stagione non è semplice visto i costi che ci sono dietro ad ogni produzione ma l’Officina dell’Arte oramai da 5 anni, manda avanti un progetto culturale inanellando successi, consensi di pubblico e buone sinergie come quella con la KgMarketing di Fabio Polimeno – continua l’attore Piromalli – Tante sono le sorprese per il nuovo cartellone 2018/2019 e i big pronti a conquistare la riva dello Stretto con esilaranti commedie e show che lasceranno senza fiato Reggio Calabria”.