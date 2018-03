Locri. Domani inaugurazione dell’acquedotto di Bregatorto dopo i lavori di ripristino

Locri (Reggio Calabria). Giovedì 29 marzo 2018 alle ore 11:30 presso la sorgente di località Bregatorto sita nel comune di Antonimina, si terrà conferenza stampa di presentazione dei lavori di ripristino e di igienizzazione dell’intera linea e della relativa comunicazione delle analisi effettuate sulle acque. All’evento, promosso dal Comune di Locri, Comune di Antonimina, Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, Osservatorio Ambientale “Diritto per la Vita”, saranno presenti i Sindaci dei Comuni interessati, Dott. Giovanni Calabrese e Arch. Luciano Pelle, nonché il prof. Giuseppe Bombino e il dott. Arturo Rocca.

Il ripristino dell’acquedotto è di reale importanza per la Città di Locri e per tutti i cittadini dei comuni limitrofi che negli anni si sono riforniti gratuitamente di questa acqua, risparmiando sull’acqua e sul relativo consumo di bottiglie di plastica. Negli anni il deterioramento delle condutture ha portato ad una minore qualità dell’acqua fino a renderla non potabile. Gli interventi effettuati hanno permesso pertanto la corretta condizione di fruibilità.