Porto Bolaro. Grande successo per i festeggiamenti dell’anniversario del Centro Commerciale

Reggio Calabria. In occasione del 9° Anniversario del Porto Bolaro Shopping Center, domenica 25 marzo il Centro Commerciale reggino ha voluto festeggiare questa importante ricorrenza con un’iniziativa che ha coinvolto un grande numero di persone: il Concerto live del bravissimo Sergio Sylvestre e ospite d’eccezione la bellissima e simpaticissima showgirl Cecilia Rodriguez. Il centro commerciale di Reggio Calabria ha iniziato i festeggiamenti venerdì 23 marzo con la grande apertura del nuovo ipermercato ad insegna Ipercoop.

Sabato 24 marzo grande appuntamento per i bambini con “Il Ballo delle Principesse – il Musical” mentre il momento clou è stato domenica 25, quando il vincitore di Amici Sergio Sylvestre si è esibito insieme alla sua band in straordinarie performance. Madrina d’eccezione la showgirl argentina Cecilia Rodriguez che non si è risparmiata con selfie e foto con i numerosissimi fans. L’evento si è concluso con l’immancabile taglio della Maxi Torta di Compleanno, che Porto Bolaro ha dedicato ai suoi clienti, volendoli omaggiare per il calore e la presenza che hanno dimostrato in questi anni nei confronti di un Centro che si è saputo affermare sul territorio come un punto di riferimento, un luogo familiare in cui vivere emozionanti esperienze di shopping e incontrare tanta gente. Insomma, un’altra grande bella serata all’insegna della musica e del divertimento quella organizzata dalla Direzione del Centro guidata da Alberto Federico.

Per l’occasione è stato possibile visitare la Mostra di opere in legno degli studenti del Liceo Artistico “M.Preti-A.Frangipane” di Reggio Calabria e provare la postazione “Realtà Virtuale” posizionata al primo piano della Galleria. La Proprietà e la Direzione del Centro ringraziano sentitamente Sua Eccellenza il Prefetto di Reggio Calabria, il Questore, il Comando Provinciale dell’Arma, la Polizia Municipale, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, i volontari dell’Associazione Le Aquile, il personale di vigilanza del Centro e tutte le forze dell’ordine per la grande disponibilità e il contributo dato, per fare in modo che la serata di festa si svolgesse in modo sereno e nella massima sicurezza.