Aci Reggio Calabria presenta l’app “Aci Space”

Reggio Calabria. I soci ACI sono uno spaccato del mondo automobilistico formato da imprenditori, liberi professionisti, impiegati, insegnanti, operai, casalinghe e studenti che si muovono per motivi di lavoro, studio e tempo libero. Attraverso l’app ACI Space, oltre ai servizi base legati all’assistenza e alle informazioni sul mondo auto, c’è la possibilità per tutti gli esercizi commerciali di “farsi notare” in tutta Italia.

Le varie attività, aderendo all’ACI Merchant, potranno diventare un punto di riferimento per i soci ACI di tutto il Paese. Le opportunità del servizio per i negozi presenti sul territorio di Reggio Calabria sono: incremento dei clienti; sviluppo del business, visibilità sui canali ACI e fidelity e Instant win. ACI Merchant verrà presentata domani 30 marzo 2018 alle ore 11.00 nella sede della sezione reggina dell’Automobile Club d’Italia (via De Nava, 43) alla presenza di Livio Grispigni – Responsabile area commerciale Centro- Sud di ACI Informatica; di Santo Alfonso Martorano – Presidente ACI Reggio Calabria; di Sandra Pagani – Direttore Automobile Club e di Salvatore Memoli – Presidente AC Global.