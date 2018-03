Annullato il concerto di Marcella Bella: modalità per il rimborso biglietto

Reggio Calabria. A causa di problemi tecnico-amministrativi il concerto di Marcella Bella in programma questa sera al teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria è stato annullato. Per il rimborso del biglietto è possibile recarsi presso la biglietteria del B’Art sita sul Corso Garibaldi, qualora sia stato acquistato in tale ricevitoria, oppure contattare diyticket.it nel caso di acquisto online o in una ricevitoria Sisal. La produzione si scusa con il pubblico per il disagio creatosi.