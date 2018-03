Gioia Tauro. In casa una serra con 40 piante di cannabis e munizioni: arrestato dalla Polizia

Gioia Tauro (Reggio Calabria). Ieri pomeriggio, personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Gioia Tauro, diretto dal primo dirigente Diego Trotta, ha arrestato Giuseppe Martinone, 32enne nato a Scilla, residente a Gioia Tauro. L’uomo è indagato dei reati di detenzione, produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti, detenzione di munizionamento per armi comuni da sparo e furto aggravato. Nel dettaglio, gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto irruzione in un appartamento posto al secondo piano di una palazzina sita a Gioia Tauro ed hanno rinvenuto una vera e propria serra di 40 piante di cannabis di altezza variabile da un metro ad un metro e mezzo, 8 lampade UVA, 1 sistema di aerazione e termoventilazione. Il personale operante ha altresì rinvenuto 868 grammi di cannabis indica, 4,90 grammi di hashish, 5 cartucce per pistola cal. 38 special, 41 cartucce per pistola cal. 9×21 GFL, 22 cartucce per pistola cal. 40 Smith&Wesson, 7 cartucce per fucile cal. 12, due guanciole in gomma per pistola Beretta, una guanciola in gomma per revolver.

Martinone, al quale è stato inoltre contestato il furto di energia elettrica, è stato sorpreso all’interno della propria abitazione intento a curare le piante di cannabis. L’uomo è stato arrestato mentre la droga, le munizioni ed i locali sono stati sottoposti a sequestro. Nel giro di pochi mesi, questa è la seconda maxi-operazione svolta dal personale della Polizia di Stato a dimostrazione dell’attenzione che il Questore della Provincia di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, rivolge al complesso e dannoso fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacente. Non è trascorso molto tempo, infatti, dal sequestro di 1000 piante di cannabis, 142 Kg di cannabis già essiccata ed altra attrezzatura per la lavorazione, circostanza che, in quel caso, consentì agli agenti del Commissariatodi Gioia Tauro di arrestare un 32enne gioiese.