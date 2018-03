Medaglia di Bronzo al Valore Atletico per Giusy Versace

Milano. Arriva un gradito riconoscimento per la reggina Giusy Versace. Ieri, all’’Auditorium Gaber del Grattacielo Pirelli a Milano, Giusy ha ricevuto la medaglia di Bronzo al Valore Atletico, consegnatole dal Coni Delegazione di Milano, per i risultati ottenuti nel 2016, ovvero l’’argento e il bronzo ai Campionati Europei di Grosseto sui 200 e 400 metri e la finale dei 200 metri ai Giochi Paralimpici di Rio.

“«Sudore, fatica ed emozioni… se penso a quanto lavoro c’’è dietro questa medaglia ho ancora i brividi -– commenta la parlamentare eletta alla Camera dei Deputati con Forza Italia – quando ho iniziato a correre non pensavo di arrivare così lontano. Questo è un riconoscimento che devo e voglio condividere in primis con Andrea Giannini, il mio allenatore, che mi ha guidata e formata, ma anche con il gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre che ancora oggi continua a supportarmi su ogni mia iniziativa volta all’’integrazione»”.