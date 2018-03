Meeting del turismo tedesco. Domani incontro in Confindustria con gli operatori del settore

Reggio Calabria. E’ in programma domani, venerdì 30 marzo alle ore 11, nella sede di Confindustria Reggio Calabria (via del Torrione, 96), la riunione organizzata per fare il punto sulle iniziative da porre in essere in occasione del meeting annuale 2018 degli operatori del turismo tedesco che si svolgerà nel prossimo mese di ottobre nel territorio reggino, in particolare nella Costa Viola. L’iniziativa è rivolta alle aziende associate dei settori turismo e autolinee di Confindustria Reggio Calabria, agli operatori del comparto alberghiero e della ristorazione del territorio reggino.

“Si tratta di un appuntamento molto importante – tiene a precisare il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Nucera – poiché avremo modo di confrontarci su uno degli appuntamenti di settore più prestigiosi a livello europeo. Di recente in occasione della fiera sul turismo ITB di Berlino su invito dell’Ambasciata italiana ho partecipato alla presentazione della manifestazione e ho incontrato il presidente di DRV, la German Travel Association, organizzatore dell’evento, Norbert Fiebig al quale ho garantito il nostro supporto facendogli anche dono di una boccetta di essenza di Bergamotto che è stata molto gradita. Un evento, dunque, di caratura internazionale che in 68 edizioni non si è mai tenuto in Italia e che è destinato a consacrare la provincia reggina, l’area della Cosa Viola, come luogo attrattivo e capace di affermarsi nel più ampio circuito turistico e ricettivo italiano ed europeo. Il meeting, com’è noto, coinvolgerà circa mille operatori, dunque siamo di fronte davvero ad un evento di assoluto prestigio che impone la massima attenzione da parte degli operatori del settori, in ogni ambito, delle istituzioni e dell’intera comunità. Siamo tutti chiamati ad un prova di maturità sin da ora. Il percorso di avvicinamento alla kermesse è già iniziato e occorre massima consapevolezza e uno sforzo ancora maggiore in termini di competenza, professionalità e preparazione”.

L’incontro di domani, evidenzia Nucera, “rappresenta il primo passo di un percorso più articolato che Confindustria Reggio Calabria porterà avanti fino ad ottobre. Percorso che chiama in causa tutti gli attori, le istituzioni locali, a cominciare dalla Città metropolitana, le associazioni di categoria, i professionisti e le imprese. Vogliamo mostrare il volto migliore di un territorio che non ha nulla da invidiare al resto d’Italia. Agli imprenditori chiediamo di partecipare e condividere questo nostro indirizzo, poiché si tratta di un’occasione unica per il futuro della Calabria, in particolare per un asset vitale per l’economia e l’occupazione come il turismo. E’ necessario lo sforzo di tutti – conclude il presidente di Confindustria Reggio Calabria – il contributo di idee e progetti di quanti operano in questo comparto. E’ questo il momento per dimostrare con i fatti che sappiamo fare sinergia e rendere finalmente questo territorio un luogo attrattivo e capace di competere nell’ambito dei circuiti turistici e commerciali europei”.

Fiera ITB di Berlino. Nella foto, da sinistra: il Presidente di Confindustria Reggio Calabria Giuseppe Nucera, l’Assessore al Turismo del Comune di Firenze Anna Paola Concia, l’Ambasciatore, la giornalista e conduttrice televisiva Sandra Maria Gronewald, il Consigliere della Regione Calabria Michelangelo Mirabello, l’Assessore al Turismo della Regione Toscana Stefano Ciuoffo e Gianni Bastianelli.