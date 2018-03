Nomina Procuratore Capo Bombardieri. Puccio (PD): «Magistrato di grande valore»

Reggio Calabria. Di seguito una nota di Giovanni Puccio, Coordinatore PD Area Metropolitana di Reggio Calabria “Formulo i migliori auguri di buon lavoro a Giovanni Bombardieri, da poche ore indicato dal CSM come futuro procuratore capo di Reggio Calabria. In attesa che arrivi il definitivo via libera da parte del plenum del consiglio superiore della magistratura, tengo a sottolineare il grande valore di un magistrato che si è formato con dedizione e tanti risultati nella azione di contrasto alla criminalità organizzata”.