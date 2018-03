Consiglio comunale. Approvate le aliquote Imu

Reggio Calabria. Si è riunito in tarda mattinata il civico consesso presieduto dal Presidente Demetrio Delfino. All’ordine del giorno due proposte di delibera aventi ad oggetto documenti propedeutici all’approvazione del bilancio previsionale 2018. Con 16 voti favorevoli della maggioranza e 5 contrari sono state determinate a approvate le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale (Imu) per l’anno 2018. Sempre a maggioranza passa anche l’integrazione al regolamento generale delle entrate approvate con la deliberazione del consiglio comunale n.14 del 30 marzo 1999, modificato con deliberazione del consiglio comunale n.2 del 24 febbraio 2002, che di fatto aggiorna il tasso degli interessi moratori e di dilazione delle entrate tributarie ed extra-tributarie. I provvedimenti integrali saranno disponibili sul sito www.reggiocal.it e sull’albo pretorio on line.