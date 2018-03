Reggio Calabria. Anticipazione della variazione degli indici dei prezzi al consumo nel mese di marzo 2018

Reggio Calabria. Nel mese di Marzo l’Indice dei Prezzi al Consumo per l’intera collettività nazionale (NIC) della città di Reggio Calabria, registra una variazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente pari a +1%. La variazione congiunturale, ossia rispetto al mese precedente, è pari a +0,2%.

A livello congiunturale, le divisioni di spesa con significative variazioni in aumento sono: “Bevande alcoliche e tabacchi”(+1,5%); “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+0,5%); “Comunicazioni” (+0,5%); “Servizi ricettivi e di ristorazione” (+0,5%); “Mobili, articoli e servizi per la casa” (+0,3%); “Trasporti” (+0,3%); “Abbigliamento e calzature” (+0,1%);”Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” (+0,1%).

Si rilevano variazioni di segno negativo su: “Servizi sanitari e spese per la salute”(-0,9%); “Altri beni e servizi” (-0,1%).

Rimangono invariate le divisioni: e “Istruzione” e “Ricreazione, spettacoli e cultura”.

Su base annua, le divisioni di spesa con significative variazioni in aumento sono: “Altri beni e servizi” (+3,7%); “Bevande alcoliche e tabacchi” (+2,8%); “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” (+1,8%); “Trasporti” (+1,7%); “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+1,1%); “Mobili, articoli e servizi per la casa” (+1,1%); “Servizi ricettivi e di ristorazione” (+0,9%); “Ricreazione, spettacoli e cultura” (+0,8%); “Abbigliamento e calzature” (+0,6%).

Si rilevano variazioni di segno negativo su: “Istruzione” (-21,9%); “Servizi sanitari e spese per la salute” (- 1,4%); “Comunicazioni” (-0,1%).