Motta San Giovanni, la fontana Alecce e l’Antiquarium si colorano di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo

Motta San Giovanni (Reggio Calabria). “Lunedì 2 aprile, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, la fontana Pasquale Alecce a Motta e l’Antiquarium a Lazzaro si illumineranno di blu per testimoniare la vicinanza della comunità mottese alle persone con autismo e alle loro famiglie”.

È quanto dichiara Carmelita Laganà, assessore con delega alle politiche della famiglia, annunciando l’iniziativa che prevede anche il coinvolgimento dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Motta San Giovanni e della “Fondazione Marino per l’Autismo Onlus”.

“Il blu – aggiunge l’assessore – è il colore scelto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite perché ben si associa al senso di sicurezza, di calma e di equilibrio nella sfera emotiva. Oltre ad illuminare due siti molto importanti per la comunità mottese perché rappresentano luoghi di aggregazione, cultura, arte, tradizione e storia, esporremo uno striscione per tutto il periodo della campagna di sensibilizzazione e, grazie alla sensibilità della dirigente scolastica Teresa Marino, con la scuola organizzeremo un incontro per coinvolgere il corpo docente, gli studenti e le loro famiglie”.

“Grazie ai volontari della Fondazione Marino – continua Carmelita Laganà – che ringrazio per quanto hanno già fatto in questi anni sacrificando le proprie vite a favore degli altri, cercheremo di trasmettere un messaggio importante per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie, invitando a sostenere la ricerca scientifica”.

“Ringrazio il sindaco Giovanni Verduci – conclude quindi l’assessore Laganà- per la sensibilità dimostrata e l’intero Consiglio comunale che ha fatto propria questa iniziativa impegnandosi a divulgare questo messaggio per una maggiore consapevolezza dell’autismo”.