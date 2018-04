Basket, Trofeo delle Regioni: la Calabria in rosa batte la Basilicata e sorride

Inverigo (Como). Botto in rosa finale al Trofeo delle Regioni “Cesare Rubini” per la rappresentativa femminile diretta dalla Dirigente del Comitato Regionale Lucia Rossi che vince alla grande la sfida di chiusa contro la Basilicata.

Ultimo posto nazionale evitato per la truppa calabrese che ha mostrato miglioramenti attimo dopo attimo all’interno di questa significativa esperienza.

La Calabria in rosa batte la Basilicata 53 a 31.

Pallino del gioco ed intensità sempre dalla parte del team allenato da Armando Russo ed Emiliano Scarcello(ben supportati dal Preparatore Saccone).

L’atteggiamento è positivo: tanta difesa ed ottime ripartenze in contropiede per tutti i quaranta minuti.

Alfano è l’Mvp della sfida con 22 punti insieme ad un gruppo dove tutte le atlete hanno trovato spazio e minuti.

Doppia cifra per Triolo(12) e grandi miglioramenti per l’intero roster a disposizione.

Il finale è un crescendo positivo fino al 31 a 53 finale.

Dopo due sconfitte, le calabresi si rialzano lasciando un messaggio positivo e di speranza per un movimento che ha bisogno di serenità, lavoro, numeri e fiducia.