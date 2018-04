Il cordoglio di Oliverio per la scomparsa del giornalista Domenico Napolitano

Catanzaro. “Le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di Domenico Napolitano, un giornalista di razza che con il giornale che fondò e diresse per tanti anni ha contribuito alla conoscenza e alla diffusione dei problemi, delle ansie e delle aspettative di una città e di un intero comprensorio”.

Lo afferma Mario Oliverio, Presidente della Regione Calabria, che ha avuto un colloquio telefonico nell’immediatezza della notizia del decesso con il figlio del giornalista.”Un pensiero di affettuosa vicinanza – dice ancora Oliverio – giunga in questo momento ai suoi familiari, ai giornalisti e a tutte le maestranze de’ ‘Il Crotonese’, nella certezza che essi sapranno -come già, del resto, stanno facendo in questi mesi e anni- proseguire nell’opera di una corretta informazione, lontana da faziosità e luoghi comuni come Napolitano fece in tutta la sua meritoria e lunga carriera professionale”.