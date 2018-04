La scomparsa di Giovanni Filocamo, il cordoglio del Coni: «Punto di riferimento dello sport reggino»

Reggio Calabria. “Oggi, 04 aprile 2018 ci ha lasciato il Prof. Giovanni Filocamo, punto di riferimento dello sport Reggino, Presidente del Coni Provinciale di Reggio Calabria, ha vissuto gran parte della sua vita nello sport e per lo sport”. E’ il messaggio di cordoglio del Coni di Reggio Calabria.

“Giovanni, come lo chiamano i numerosi amici, grande lavoratore, e punto di riferimento in numerose battaglie volte a migliorare le condizioni delle strutture sportive e dello sport in generale in Calabria, ha combattuto la sfida più difficile, cioè combattere contro la Sla. Un cordiale e rispettoso saluto con tutti gli onori al Presidente del Coni Provinciale di Reggio Calabria.

Sentite condoglianze alla figlia Tiziana Filocamo, che ha seguito le orme del padre Giovanni, dedicandosi allo sport ed ideando manifestazioni per per i Centri di Avviamento a Sport e per le federazioni Sportive quali la vetrina dello Sport sul Lungomare reggino, ed a tutti i parenti”.