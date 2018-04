Riace. Sabato assemblea pubblica sul tema dei migranti con Oliverio e il sindaco Lucano

Catanzaro. Il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, parteciperà sabato prossimo, 7 aprile, alle 16, a Riace ad un’assemblea pubblica sul tema dei migranti. L’assemblea è stata convocata dal sindaco di Riace Mimmo Lucano sulle emergenze che sta vivendo in questa fase la cittadina della locride, dove da anni è in atto una straordinaria esperienza di accoglienza dei migranti che ha portato questo piccolo centro all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale.

Su Riace e sui problemi legati al mantenimento e al rafforzamento del cosiddetto “modello Riace” il Presidente Oliverio è da tempo in stretto contatto col Sindaco Lucano e la sua partecipazione all’assemblea di sabato è il segno tangibile di un impegno concreto al suo fianco. L’assemblea pubblica si svolgerà nel cuore del borgo storico di Riace, proprio nei luoghi dove si è concretizzata l’esperienza di accoglienza dei migranti, con la nascita di botteghe artigiane gestite dagli stessi migranti.

Questa realtà sarà al centro di una visita guidata. È prevista anche una conferenza stampa. Decine e decine sono inoltre le adesioni che sono già pervenute in questi giorni al sindaco Lucano da parte di organizzazioni, associazioni, intellettuali, cittadini da ogni parte della Calabria.