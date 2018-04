Tavola rotonda del servizio adozioni della Regione Calabria sull’inclusione scolastica dei bambini adottati

Catanzaro. “L’inclusione è scuola: il punto di vista degli alunni adottati”. Sarà questo il filo conduttore del seminario informativo, organizzato dal Servizio adozioni della Regione Calabria in collaborazione con l’Arai (l’agenzia regionale piemontese che si occupa di adozioni internazionali), che si terrà martedì 10 aprile dalle 9.00 alle 13.00. Il seminario, i cui lavori saranno ospitati presso la “Sala Blu” della Cittadella Regionale di Germaneto, è rivolto ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, ai Referenti dell’inclusione e agli operatori dei Servizi territoriali calabresi. I lavori dell’incontro informativo, che saranno aperti anche alle famiglie adottive della regione Calabria, saranno introdotti e moderati da Rosalba Barone, Dirigente del Settore politiche sociali, assistenziali, inclusive e familiari della Regione Calabria. Fortunato Varone, Direttore generale del Dipartimento lavoro, formazione e politiche sociali della Regione Calabria, porterà i suoi saluti a tutti coloro che prenderanno parte al seminario informativo del 10 aprile prossimo venturo.

Durante l’incontro, poi, sono previsti gli interventi di: Antonio Marziale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria; Cinzia Fabrocini, Psicopedagogista dell’Arai – Regione Piemonte e Calabria e Maria Carmela Siclari, Referente regionale per l’inclusione Urs. Il dibattito presso la “Sala Blu” della Cittadella regionale di Germaneto sarà aperto alle testimonianze di tutti coloro che hanno vissuto l’esperienza dell’adozione, ai tecnici del settore scolastico e dell’inclusione e agli operatori dei servizi territoriali. Durante la discussione, poi, è previsto l’intervento di Franco Pacenza, Delegato alla sanità della Regione Calabria.

Le conclusioni, infine, saranno affidate al Presidente della giunta regionale calabrese, Gerardo Mario Oliverio.