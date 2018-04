Al Nuvola Rossa di Villa San Giovanni Potere al Popolo incontra Geraldina Colotti per parlare di Venezuela

Villa San Giovanni (Reggio Calabria). ​Domenica 8 aprile alle ore 18 al c.s.c. Nuvola Rossa di Villa San Giovanni si terrà un incontro con la scrittrice e giornalista Geraldina Colotti.

L’iniziativa, promossa dalla realtà villese e da Potere al Popolo di Reggio Calabria, sarà occasione per parlare della situazione politica in Venezuela, dei continui tentativi di delegittimare e rovesciare il governo Maduro, dello stato di salute della Rivoluzione Bolivariana dopo la morte di Chavez.

Geraldina Colotti, ex inviata in Sud America per il Manifesto, da anni segue infatti l’esperienza socialista venezuelana cui ha dedicato più libri, compreso l’ultimo, “Dopo Chavez. Come nascono le bandiere”, che sarà presentato nel corso dell’iniziativa.

Dopo il dibattito si terrà una cena sociale i cui proventi saranno destinati alla raccolta fondi per l’apertura della Casa del Popolo a Reggio Calabria.