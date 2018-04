Cattura latitante Pelle. Il plauso del presidente Irto

Reggio Calabria. “Quello ottenuto con la cattura del latitante Giuseppe Pelle è un grande risultato investigativo e operativo. Mi congratulo pertanto con la magistratura e con la polizia per aver assicurato alla giustizia un personaggio di elevato spessore criminale”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto (nella foto), che prosegue: “L’arresto di Pelle rafforza la percezione positiva della presenza dello Stato sul nostro territorio. L’operazione portata a termine dalla squadra mobile della questura reggina e dallo Sco assume una particolare rilevanza non soltanto per l’ennesimo duro colpo inferto alla ‘ndrangheta, ma anche perché dimostra il pieno affermarsi dei principi di giustizia e legalità nella nostra comunità. Oggi è stato compiuto un altro passo verso la liberazione della Calabria dal giogo dell’oppressione mafiosa”.