Minibasket: svolta storica marchiata dalla Fip. I centri diventeranno società

Catanzaro. Dal primo luglio 2018 tutti i Centri Minibasket subiranno una trasformazione. I “Cmb” dovranno affiliarsi alla Federazione Italiana Pallacanestro come Associazioni o Società Sportive rispettando i relativi adempimenti previsti dalle leggi dello Stato e degli Statuti e Regolamenti del Coni e della Fip. La Federbasket nazionale scende in campo per agevolare questo “passaggio” attivando una procedura semplificata di trasformazione che permetterà entro il 26 giugno 2018 di conservare lo storico dell’attività e non solo. Dal 10 Aprile 2018 accedendo al portale Fiponine i Centri Minibasket troveranno una nuova funzione denominata “Trasformazione in società” che ne seguirà passo passo l’evolversi.

Sull’argomento è intervenuto il Presidente della Fip Calabria, Paolo Surace: “E’ un cambio storico – il minibasket rimane tale ma viene inserito all’interno dell’attività societaria. La Federazione ha lavorato per questa trasformazione e sono state attivate tutte le operazioni necessarie. La trasformazione diventerà attiva dalla prossima stagione. Aiuteremo i Centri Minibasket ad omologarsi alle nuove normative attraverso incontri ed il supporto online. L’occasione potrebbe diventare importante per permettere alle società già esistenti di creare una sezione Minibasket all’interno della propria struttura”.