Tentava di rubare benzina da un’automobile in sosta: arrestato dalle Volanti

Reggio Calabria. Prosegue l’attività d’intensificazione dei servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa disposta dal Questore della Provincia di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, ed attuata dagli Operatori delle Volanti. Il personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico diretto dal vice questore aggiunto Luciano Rindone, infatti, all’una di notte del 5 u.s. ha arrestato C.F. classe ’69, pregiudicato per furto aggravato. Quest’ultimo, è stato colto in flagranza di reato mentre tentava di rubare la benzina da un’autovettura parcheggiata su una via del centro cittadino. Nel tentativo di sottrarre la benzina, l’arrestato ha danneggiato l’autovettura di proprietà di un giovane che, a quell’ora, stava lavorando presso un esercizio commerciale. Il pronto intervento degli uomini della Polizia di Stato ha permesso di bloccare ed arrestare il ladro. A seguito della celebrazione del giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato.