Per la prima volta in Calabria i cuochi dell’Apci accolti in Cittadella dal presidente Oliverio

Catanzaro. “Vi ringrazio di aver scelto la Calabria per questo vostro interessante evento. È un grande piacere ospitare nella casa dei calabresi chi attraverso il buon cibo e la buona cucina ha contribuito a far nascere un nuovo made in Italy, prima orientato solo nella moda e nel design. Il nostro paese ha saputo riaffermare una nuova riproiezione ne mondo”. Con queste parole il presidente della Regione Mario Oliverio ha accolto i cuochi partecipanti dell’evento “Le stelle della ristorazione”, l’annuale edizione, la XII, del simposio nazionale dell’Associazione professionale cuochi italiani (Apci), in programma per la prima volta in Calabria, nella sede della Cittadella regionale a Catanzaro. Oggi e domani, una due giorni di formazione, confronto e degustazioni guidate dedicato a cuochi e ristoratori, ma anche l’occasione per lo svolgimento dell’assemblea generale dell’Associazione, alla quale hanno preso parte oltre 120 cuochi in rappresentanza delle delegazioni regionali ed estere, e per festeggiare i 20 anni dell’APci, guidata dal direttore generale Sonia Re dal presidente Roberto Carcangiu.

“Attraverso i vostri talenti – ha proseguito – il presidente Oliverio – avete posto la qualità come centralità dell’enogastronomia affermando con una forza enorme nel mondo le peculiarità del nostro territorio che valgono e sono importanti come le fondamenta di un palazzo. Come amministrazione regionale stiamo investendo molto in questo settore. Sono stati fatti molti passi in avanti e la Calabria non è più una regione marginale in questo settore grazie al lavoro di tanti professionisti e di tanti giovani chef come voi che ci hanno consentito di acquisire anche notevole credibilità in kermesse di rilievo nazionale e internazionale”.

Il presidente Carcangiu ha poi consegnato al presidente Oliverio una tavoletta in ceramica raku simbolo dell’Associazione. Prima dell’arrivo nella sede della Regione i cuochi in divisa hanno sfilato sul lungomare di Catanzaro Lido. Nel pomeriggio nella sala verde della Cittadella sono stati consegnati i premi alla carriera “le giacche delle stelle della ristorazione” a circa 100 cuochi professionisti e un premio speciale a 16 chef che rappresentano le eccellenze del territorio calabrese. I cuochi hanno anche visitato la mensa della Cittadella che sarà inaugurata nei prossimi giorni.

Le tematiche dei seminari in programma sono dedicati anche ad alcune delle tendenze del mercato: formazione e attualità con una visione del settore ristorazione e Bakery 3.0, approfondimento sulla panificazione realizzato in collaborazione con Italian Gourmet e “sua maestà il bergamotto, corso, organizzato dall’Accademia del bergamotto, per scoprire le proprietà e le possibilità di impiego dell’agrume simbolo della Calabria. Tra gli eventi in programma per il 2018 il giro d’Italia: in corsa tra le eccellenze culinarie, Ristoranti contro la fame, e si è parlato, tra l’altro anche di legislazione e fiscalità e di comunicazione.