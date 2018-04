Protocollo d’intesa tra il presidente Aido-Calabria e il presidente del Consiglio regionale

Reggio Calabria. Martedi 10 aprile alle ore 12 nella sala Giuditta Levato di Palazzo Campanella sarà siglato un Protocollo d’intesa fra il presidente dell’Aido-Calabria (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) Nicola Pavone e il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto. Obiettivo precipuo del Protocollo: la crescita della cultura della donazione in Calabria.

Il Protocollo enumera, inoltre, una serie di attività di promozione e formazione in ambito sociale. Dal canto suo, il Consiglio regionale, attento all’esigenza di potenziare una comunità responsabile, coniugando l’educazione alla donazione ed il concetto più generale di salute pubblica alla cultura della solidarietà e alla necessaria consapevolezza dei valori di partecipazione e reciprocità, favorirà la diffusione del Protocollo e parteciperà a tutte le iniziative dell’Aido.