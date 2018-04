Visita del professore Yan Xiao all’Università Mediterranea e proclamazione dei vincitori del Concorso Bamboo#Pavilion

Reggio Calabria. Il 9 e il 10 aprile sarà ospite presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria il prof. Yan Xiao, Preside del College of Civil Engineering della Nanjing Tech University, accompagnato dall’ing. Cristoforo De Martino, laureato nel nostro Ateneo e, oggi, assistente professore della medesima università cinese.

L’incontro fa parte di una serie di attività che il prof. Alberto De Capua, prorettore all’Orientamento e la prof.ssa Marina Tornatora, delegata all’Internazionalizzazione del Dipartimento Architettura e Territorio _ dArte, stanno promuovendo all’interno del Memorandum of Understanding For Faculty And Student Mobility, firmato nel luglio 2017 tra il prorettore alla ricerca prof. Claudio De Capua e il prof. Yan Xiao.

In particolare, il 10 aprile alle 15:00 presso l’Aula magna Quaroni di Architettura avverrà la conclusione del Concorso Bamboo#Pavilion dedicato ai dottorandi e agli studenti della Mediterranea, per la progettazione di un padiglione espositivo che verrà realizzato dagli studenti del College of Civil Engineering della Nanjing Tech University.

L’evento prevede l’inaugurazione della Mostra dei progetti partecipanti e la proclamazione dei vincitori alla presenza del prof. Yan Xiao, del Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea Pasquale Catanoso, del prorettore all’internazionalizzazione, Carlo Morabito; del direttore del Dipartimento dArTe, Gianfranco Neri e dei responsabili scientifici proff. Alberto De Capua e Marina Tornatora.