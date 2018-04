Firmato in Prefettura il registro contro la ‘ndrangheta da numerosi presidenti delle associazioni combattentistiche

Reggio Calabria. Nove Presidenti e due Delegati delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e Similari del Comune di Reggio Calabria che hanno aderito al Coordinamento cittadino, costituito quasi quattro anni, hanno firmato il 16 marzo 2018 presso il Palazzo della Prefettura di Reggio Calabria, alla presenza del Prefetto dr. Michele Di Bari, il “Registro contro la ‘ndrangheta”. “La Prefettura di Reggio Calabria e la Procura del capoluogo hanno istituito nel mese di dicembre 2017 il “Registro di cittadinanza consapevole”, sul quale i cittadini possono apporre la loro firma per testimoniare il loro rifiuto di ogni logica e interesse ‘ndranghetistico, a favore dello sviluppo sociale, economico e culturale del territorio.

“Il Coordinamento, costituito il 25 giugno 2014, è uno strumento delle Associazioni finalizzato a rendere partecipi le Associazioni aderenti sulle iniziative ed attività programmate singolarmente e/o congiuntamente nonchè delle cerimonie istituzionali promosse ed attuate sul territorio; alla data odierna hanno aderito quindici Associazioni. Il Registro è stato firmato dai seguenti presidenti e delegati delle Associazioni di seguito riportati: 1° capitano cav. Nicola Pavone – Presidente provinciale della Sezione “Tommaso Gullì” di Reggio Calabria dell’ Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’ Italia Cav. Uff. Calogero Aquilina – Presidente Gruppo Anmi ” T. Gulli’ ” di Reggio Calabria Tenente Gennaro Cortese – Presidente provinciale dell’Associazione Nazionale del Fante Mar. Magg. Aiut. Aldo Moncada – Presidente della Sezione di Reggio Calabria dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia. Mma:cs. “C.A.” Carmelo Uff. Mandalari – Presidente Anfi Reggio Calabria Aiut. Domenico Albanese Presidente Associazione Nazionale Bersaglieri – Sez. di Reggio Calabria Tenente Antonio Nucera – Presidente Sezione provinciale Associazione Nazionale Paracadutisti d’ Italia Tenente Giuseppe Germanò – Presidente provinciale Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori Angelo Scalise – Presidente Associazione Arma Aeronautica Sezione di Reggio Calabria. Capo Squadra in congedo Carmelo Cogliandro – Delegato Giuseppe Megale Presidente Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sezione di Reggio Calabria. Maresciallo Angelo Speciale – Delegato Giovanni Guerrera Presidente delegazione di Reggio Calabria dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon.