Presentazione del progetto “Condominio CardioProtetto” promosso dalla Croce Rossa

Reggio Calabria. Sarà presentato giovedì 12 aprile prossimo alle ore 11, presso la “Sala dei Lampadari” – Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria, il progetto “Condominio CardioProtetto”, promosso dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Reggio Calabria, con la collaborazione dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare e Politiche della Famiglia, Pari Opportunità, Minoranze Linguistiche – Lucia Anita Nucera, il patrocinio del Comune e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e co-finanziato dalla Fondazione AIFOS (Associazione Italiana Formatori e Operatori della Sicurezza).

Attualmente, sul territorio reggino, non vi sono condomini cardioprotetti ed i cittadini formati sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare ed utilizzo del defibrillatore semi automatico sono nettamente insufficienti, se rapportati al totale della popolazione locale. Da questi motivi nasce l’idea di creare un progetto per diffondere la cultura dell’emergenza e facilitare l’accesso sul territorio a strumenti salvavita come i defibrillatori, rendendo la propria abitazione, uno dei posti in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo, un luogo cardioprotetto.

Il Presidente del Comitato, Dottor Giuseppe Mileto, invita i cittadini alla presentazione ed a prendere i contatti con la sede locale della Croce Rossa, al fine di conoscere le specifiche del progetto e cardioproteggere la propria casa.