Anas comunica limitazioni al transito veicolare per lavori lungo A2

Cosenza. Anas comunica che, per consentire i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale lungo l`Autostrada A2 del Mediterraneo , saranno necessarie alcune limitazioni al transito veicolare tra i territori comunali di Altilia, Belsito, Bisignano, Castrovillari, Frascineto, Malito, Marzi, Montalto Uffugo e Rende in provincia di Cosenza.

Nel dettaglio, fino a lunedì 16 aprile 2018, nel tratto compreso tra il km 227,300 e il km 231,600, si renderà necessaria la chiusura della carreggiata sud – predisposta a doppio senso di circolazione.

Nel tratto compreso tra il km 197,500 e il km 194,300, sarà in vigore la chiusura della carreggiata nord , con disposizione del traffico veicolare sulla carreggiata sud, fino al 9 maggio 2018.

Fino al 31 maggio 2018, nel tratto compreso tra il km 250,500 e il km 245,000 sarà disposta la chiusura della carreggiata nord con disposizione del traffico veicolare sulla carreggiata sud, predisposta a doppio senso di circolazione.

Infine, fino al 6 giugno 2018, dal km 280,450 al km 275,100 sarà in vigore la chiusura della carreggiata nord con disposizione del traffico veicolare sulla carreggiata sud.

In prossimità dei tratti interessati dai lavori vige il limite di velocità di 60 km/h con divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli.