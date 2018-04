A2. Dal 16 aprile doppio senso di marcia dal km 231,600 al km 234,500 tra Tarsia e Torano

Cosenza. Anas comunica che a partire da lunedì 16 aprile e fino al 10 maggio, sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” sarà istituito il doppio senso di circolazione lungo la carreggiata nord dal km 231,600 al km 234,500, tra gli svincoli di Tarsia e Torano, in provincia di Cosenza.

Il provvedimento si rende necessario per potere effettuare i previsti interventi di ripristino della pavimentazione stradale, con asportazione e rifacimento anche del sottostante strato di binder, lungo il medesimo tratto in carreggiata sud, in prosecuzione ai tratti già in corso di riqualificazione lungo la medesima direttrice.

All’approssimarsi delle aree di cantiere, tutti i veicoli dovranno rispettare il limite di 60 km/h e il divieto di sorpasso.

