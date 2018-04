Aeroporto Tito Minniti. Maria Tripodi (FI): «Subito azione sinergica»

Reggio Calabria. “L’assenza al Consiglio Metropolitano di oggi di Sacal rappresenta un vero schiaffo alla città e all’intera Calabria. È diventata grave consuetudine l’assenza nei momenti di confronto con Istituzioni e Cittadini. L’ultimo umiliante episodio che i reggini subiscono, dopo anni di rimpalli, inadeguatezza di gestione, di silenzio della giunta regionale del Partito Democratico, licenziamenti, cancellazioni di tratte, passerelle ministeriali, inutili annunci spot che hanno portato l’Aeroporto Tito Minniti sull’orlo della chiusura, con gravissime ripercussioni sull’occupazione, l’indotto e la mobilità dei cittadini, di fatto isolati dal resto del mondo nell’anno domini 2018. Da neo eletta e soprattutto da reggina mi batterò con ogni sforzo per l’aeroporto di Reggio. Insieme ai colleghi parlamentari, saremo al fianco dei Sindaci, amministratori e di tutti i rappresentanti delle categorie, per creare un’azione sinergica affinché il nuovo Governo si prenda carico di quello che non è solo un aeroporto di interesse nazionale, ma strategico per l’economia e lo sviluppo turistico della Calabria.” Lo dichiara Maria Tripodi deputata di Forza Italia, a margine del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria.