Alloggi popolari. Osservatorio sul disagio abitativo offre aiuto per presentare domande per emergenza abitativa

Reggio Calabria. Dal 3 aprile, famiglie e singole persone con requisiti di emergenza abitativa possono presentare richiesta per l’assegnazione di un alloggio popolare al Comune di Reggio Calabria, utilizzando la domanda pubblicata sul sito del Comune ai sensi del regolamento per le assegnazioni in deroga ai bandi (articolo 31 legge regionale 32/1996), approvato dal Consiglio il 25 gennaio 2018. L’associazione Un Mondo Di Mondi e l’Osservatorio sul disagio abitativo (COSMI, CSOA A. Cartella, CSC Nuvola Rossa, ASIA-USB Reggio Calabria, Società dei Territorialisti e Un Mondo Di Mondi) insieme a Reggio Non Tace e Collettiva Autonomia offrono il proprio aiuto per la presentazione delle domande e per seguirne il percorso delle stesse.

Per i necessari contatti è possibile utilizzare il numero 329 9036972 (Marino Un Mondo Di Mondi), la mail [email protected] la pagina facebook dell’associazione Un Mondo Di Mondi e quella dell’Osservatorio sul disagio abitativo.

Nell’incontro del 6 aprile scorso con il delegato alla politica abitativa del Comune, G. Minniti, le associazioni riunite nell’Osservatorio sul disagio abitativo hanno chiarito alcuni aspetti relativi alla domanda. Le certificazioni del casellario giudiziario e dei carichi pendenti da allegare alla domanda per ogni componente il nucleo familiare, in questa fase possono essere prodotti con autocertificazione. Per quanto riguarda il certificato della Agenzia delle entrate sezione territorio, ex Conservatoria, necessario per dimostrare l’assenza di proprietà di abitazioni per i componenti della famiglia richiedente l’assegnazione, si può presentare un certificato di ispezione ipotecaria che, rispetto al classico certificato ipotecario, è rilasciato gratuitamente.

Per coloro che vivono in una condizione di emergenza abitativa, è utile sapere che, per ottenere l’assegnazione di un alloggio, è importante impegnarsi nel percorso, avviato negli scorsi anni, per garantire il diritto alla casa alle famiglie con reddito basso. Difatti il regolamento per la trasparenza delle assegnazioni degli alloggi in deroga ai bandi è anche frutto di un lungo percorso al quale hanno partecipato associazioni e famiglie. Questo percorso non è ancora concluso. Mancano infatti passaggi fondamentali per garantire efficacia e trasparenza e per questo e pertanto è necessario il sostegno consapevole e attivo di tutti coloro che hanno o che potrebbero avere in futuro bisogno di una casa.

Il percorso è stato avviato con la richiesta presentata dall’associazione Un Mondi Di Mondi nell’incontro del 19 dicembre 2016 con il presidente del Consiglio Comunale Delfino; è proseguito con la delibera sugli alloggi popolari del Consiglio del 10 febbraio 2017 e poi con la proposta di regolamento dell’assessora Marcianò approvata dalla Giunta a giugno 2017. Hanno fatto seguito il lungo lavoro della Commissione Regolamento e Statuto, le proposte di emendamento al testo di regolamento e l’azione di sollecitazione dell’Osservatorio sul disagio abitativo che hanno portato all’approvazione del regolamento il 25 gennaio 2018 da parte del Consiglio e la pubblicazione della relativa domanda il 3 aprile scorso.

I passaggi che mancano al percorso si possono riassumere nella mancata costituzione della Commissione comunale, prevista dal regolamento, la quale deve valutare le domande che verranno presentate, nel necessario miglioramento del regolamento con l’attivazione della procedura informatica e nell’azione di reperimento degli alloggi popolari necessari per le assegnazioni. Seguire e sollecitare la veloce attuazione di questi passaggi è assolutamente necessario perché le domande presentate possano avere una effettiva risposta con l’assegnazione degli alloggi.

Per questa ragione chiediamo a coloro che hanno veramente bisogno di una casa di non limitarsi a presentare la domanda, ma anche di sostenere insieme all’Osservatorio sul disagio abitativo le azioni per rendere esigibile il loro diritto fondamentale alla casa.

Osservatorio sul disagio Abitativo (COSMI, CSOA A. Cartella, CSC Nuvola Rossa, ASIA-USB Reggio Calabria , Società dei Territorialisti e Un Mondo Di Mondi)

ASIA-USB Reggio Calabria

Comitato Solidarietà Migranti

CSC Nuvola Rossa

CSOA Angelina Cartella

Società dei Territorialisti/e Onlus

Un Mondo Di Mondi Cristina Delfino – Giacomo Marino

Reggio Non Tace – Avvocato Nicola Santostefano

Collettiva AutonoMia