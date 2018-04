Confesercenti Reggio Calabria si confronta sullo sviluppo turistico della città dello Stretto

Reggio Calabria. Si è svolta nella sala conferenze della sede provinciale di Confesercenti Reggio Calabria la Tavola Rotonda “Sviluppo turistico: quale futuro per Reggio?”. L’incontro, rivelatosi molto proficuo, ha messo in luce le criticità, ma anche le potenzialità di un sistema, purtroppo ancora troppo frammentato per poter valorizzare al meglio le varie opportunità che l’esteso e variegato territorio della Città Metropolitana offre. “Ho fortemente voluto che si organizzasse questo incontro – ha dichiarato il Presidente di Confesercenti Reggio Calabria Claudio Aloisio – perché sono convinto che solo coloro che operano professionalmente nell’ambito turistico possano fornire l’esatta fotografia di un settore che, pur essendo da sempre considerato il potenziale volano dello sviluppo nella nostra provincia, stenta a decollare ed anzi, negli ultimi anni sta vivendo una profonda crisi proprio quando, invece, in tutta Italia le presenze turistiche crescono e si consolidano”.

Dalla discussione, vivace e partecipata – continua il Presidente Aloisio – è emersa, tra l’altro, la necessità di organizzare una rete tra gli operatori, estesa anche a tutte le attività commerciali interessate, così da creare una sinergica e articolata progettualità che, partendo dalle eccellenze presenti nel territorio come, ad esempio, il Museo Nazionale, formidabile attrattore di rilevanza internazionale, possa offrire a coloro che visiteranno la città e la provincia nuovi servizi promozionali e di incoming”.

“A conclusione della tavola rotonda si è quindi deciso unanimemente di organizzare a breve un altro incontro in cui si presenterà un progetto strategico di marketing territoriale, primo essenziale passo verso la creazione di una rete d’accoglienza efficiente e partecipata, aperta a tutti coloro che vorranno contribuire concretamente alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio”.