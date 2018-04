Marina di Gioiosa Jonica. Sabato “Spring In The Air” e il concerto di Cosimo Papandrea

Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria). La Pro Loco Per Gioiosa Marina, con il patrocinio del Comune di Marina di Gioiosa Ionica e della Città Metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con tutti gli sponsor che hanno contribuito vi invitano il 14 aprile 2018 a Spring In The Air 2018, la manifestazione all’ombra di Torre Galea. In una location fantastica cerchiamo di valorizzare un bene tornato fruibile lo scorso anno grazie agli sforzi dell’associazione Organizzamundi con la quale abbiamo collaborato la scorsa estate nell’organizzare visite guidate per visitatori e turisti.

Dalle ore 16 potrete trovare un mercatino dell’artigianato e delle idee regalo, stand enogastronomici con le tipicità della nostra terra e cibi prelibati per poter fare uno spuntino pomeridiano e quindi cenare con noi all’ombra di Torre Galea. Troverete anche un punto donazioni “Fiori d’azzurro” con cui potrete aiutare il Telefono Azzurro in difesa dei bambini (Il 15 aprile sarà disponibile in piazza Zaleuco). Potrete visitare Torre Galea dal suo interno e scoprirne storia e origini.

Dalle ore 18 i tuoi bambini potranno divertirsi con l’animazione a cura di Hakuna Matata: musica, giochi, palloncini, risate, attività a sorpresa.

Dalle ore 21:30, al culmine della serata partirà il concerto di musica etno – folk del gruppo I nuovi Tarì, reduce dai grandi successi in giro per la Calabria, con i ritmi che hanno convinto e fatto ballare le piazze calabresi. Il momento più atteso sarà probabilmente la salita sul palco del maestro Cosimo Papandrea, che dopo molto tempo tornerà a Marina di Gioiosa Ionica in qualità di ospite speciale.

Pro Loco Per Gioiosa Marina